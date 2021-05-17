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استشهد ثلاثة فلسطينيين وأصيب عدد آخر بجروح، اليوم الاثنين، في غارة على سيارة مدنية في غزة شنتها إسرائيل.

وقال مصدر طبي فلسطيني لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) إن ثلاثة شهداء نقلوا أشلاء إلى مجمع الشفاء الطبي في غزة جراء غارة إسرائيلية على غرب مدينة غزة.

وذكر شهود عيان أن الغارة استهدفت سيارة مدنية، ما أدى إلى استشهاد ركابها وإصابة عدد من المارة بجروح مختلفة.

من جهته، نشر الجيش الإسرائيلي مقطع فيديو للغارة يعلن فيه اغتيال قائد لواء شمال قطاع غزة في سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الاسلامي حسام أبو هربيد.

ولم تعلق الجهاد الإسلامي على الفور على الإعلان الإسرائيلي.

وبحسب آخر الإحصائيات الرسمية الفلسطينية، فقد شنت إسرائيل أكثر من 1500 غارة على قطاع غزة منذ يوم الاثنين الماضي خلفت 197 شهيدا فلسطينيا، بينهم 58 طفلا و34 سيدة، إضافة إلى أكثر من 1300 مصاب.

في هذه الأثناء واصلت الجماعات المسلحة إصدار بيانات منفصلة بشأن تبني عمليات إطلاق قذائف صاروخية على مدن وبلدات ومواقع عسكرية في جنوب إسرائيل.

وقالت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس إنها بدأت "برد صاروخي كبير على العربدة الجوفاء من العدو على أهلنا في قطاع غزة الليلة الماضية والعدوان المتواصل على شعبنا".

ومن بين ما تبنته كتائب القسام استهداف بارجة إسرائيلية في عرض البحر قبالة شواطئ غزة برشقة صاروخية، دون المزيد من التفاصيل.