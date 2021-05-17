محمود حميدة عن الاعتداءات الإسرائيلية: أخبر أحفادي قد المستطاع بجرائمهم

استنكر الفنان محمود حميدة، على اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي على الفلسطينيين، موضحا أنه يتحدث كمواطن مصري ويرد على ما يحدث في الأراضي المحتلة.



ونشر محمود حميدة عبر صفحته الرسمية عبر موقع فيسبوك، فيديو يتحدث فيه عن موضوع القضية الفلسطينية والصراع العربي الإسرائيلي، مشيرا إلى أنه ولد في عام 1953 ميلاديا من القرن الماضي، ويعد عمره أصغر من عمر هذا الصراع الذي نعرف جميعا أنه بدأ من قبل حتى منتصف القرن الماضي، في عام 1946، وكان ميلاده في عام 53، أي أنه ولد ونشأ والصراع قائم.



وأضاف أنه تعلم أن هذا احتلال صريح لأرض عربية، وحصل فيها قتل ومذابح الكثير يعلمها، ولكن الآن حين يسأله أحد أحفاده أو أبنائه عن موضوع القضية الفلسطينية، ولماذا كل هذا القتل، يجيب بما يستطيع أن يجيب، ولكن في النهاية شعوره الإنساني المجرد يحتم عليه رفض هذه الممارسات العنيفة، ورفض هذا القتل الشنيع الذي يحدث الآن وحدث من قبل.





