مومباي تتعرض لأمطار غزيرة ورياح قوية

هطلت أمطار غزيرة وهبت رياح قوية على المركز المالي للهند مومباي والمناطق المجاورة اليوم الاثنين، وذلك مع توجه إعصار شمالا نحو ساحل جوجارات، متسببا في اقتلاع الأشجار وانقطاع خطوط الكهرباء وعرقلة حركة النقل الجوى والسكك الحديدية.

وقال متحدث باسم مجلس المدينة إن الأمطار الغزيرة تسببت في تراكم المياه في عدة مناطق من مومباي وتعليق خدمة القطارات .

وقامت السلطات بإغلاق مطار مومباي لمدة سبع ساعات، بعدما ضربت رياح تراوحت سرعتها ما بين 90 إلى 100 كيلومتر في الساعة المنطقة.

وكان إعصار تاوكتاي يتمركز فوق بحر العرب على بعد 145 كيلومترا غرب مومباي، ويتحرك نحو الشمال، وفقا لما ذكرته هيئة الارصاد الهندية.

وقد لقى تسعة أشخاص على الأقل حتفهم حتى الآن في حوادث ذات صلة بالاعصار.

وتتوقع إدارة الارصاد أن يضرب الاعصار جوجارات، مصحوبا برياح سرعتها تتراوح ما بين 150 إلى 160 كيلومترا في الساعة وزوابع بسرعة 175 كيلومترا في الساعة، وعواصف وأمطار غزيرة، ومن المتوقع أن يتسبب في دمار واسع النطاق.