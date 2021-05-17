 الاتحاد الإفريقي يكشف عن اتخاذ خطوات لإحلال الأمن بالمناطق المتوترة - بوابة الشروق
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الاتحاد الإفريقي يكشف عن اتخاذ خطوات لإحلال الأمن بالمناطق المتوترة

الاتحاد الإفريقي
الاتحاد الإفريقي
أ ش أ
نشر في: الإثنين 17 مايو 2021 - 5:41 م | آخر تحديث: الإثنين 17 مايو 2021 - 5:41 م

بحث مفوض الاتحاد الإفريقي للشؤون السياسية والسلام والأمن، السفير بانكول أديوي، مع سفير بوتسوانا ومندوبها الدائم لدى الاتحاد، زينين سينومبي، التطورات السياسية والأمنية في القارة بما في ذلك منطقة الجنوب الإفريقي، كما تبادلا الأفكار حول كيفية حشد الدعم للحكم الرشيد في القارة.

جاء ذلك خلال استقبال مفوض الاتحاد السفير أديوي، اليوم الإثنين، للسفير سينومبي، حسبما ذكر الاتحاد الإفريقي في بيان اليوم.

في غضون ذلك، كشف مفوض الاتحاد الإفريقي للشؤون السياسية والسلام والأمن، في البيان، عن توقيع الاتحاد مذكرتي تفاهم مع زامبيا وغانا في خطوة لضم بعض أفراد الشرطة من البلدين إلى قوة الاتحاد الإفريقي، في إطار جهوده لإحلال الأمن في مناطق القارة المتوترة.

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