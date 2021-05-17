الأردن وبريطانيا يبحثان وقف التصعيد في الأراضي الفلسطينية المحتلة

بحث نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني أيمن الصفدي مع وزير خارجية بريطانيا دومينيك راب، اليوم الاثنين، الجهود المبذولة لوقف التصعيد الخطير الذي تشهده الأراضي الفلسطينية المحتلة.

واتفق الجانبان، خلال اتصال هاتفي حسبما أفاد بيان وزارة الخارجية الأردنية، على أهمية تكثيف الجهود لوقف التصعيد وإيجاد أفق سياسي حقيقي لتحقيق السلام الشامل والعادل، الذي شدد الصفدي على أن سبيله الوحيد هو حل الدولتين وفق القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية.

وأكد الصفدي، حسبما أفادت وكالة الأنباء الأردنية، ضرورة احترام إسرائيل الوضع القانوني والتاريخي القائم في القدس ومقدساتها واحترام حق أهالي حي الشيخ جراح في بيوتهم، موضحا أن إسرائيل لا تملك الحق لترحيلهم وفق القانون الدولي، محذرا من خطورة استمرار إسرائيل في ممارساتها اللاقانونية وغياب الآفاق السياسية وانعكاساتها على الأمن والاستقرار في المنطقة برمتها.

وأكد الوزيران استمرار التنسيق والتشاور حول الجهود المستهدفة إنهاء التصعيد.