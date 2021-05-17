العراق: تفكيك خلية إرهابية في ديالي والقبض على عناصرها

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أعلنت وكالة الاستخبارات في وزارة الداخلية العراقية، تفكيك خلية إرهابية تزرع العبوات الناسفة في ديالي، وإلقاء القبض على عناصرها.

وذكر بيان للوكالة أذاعته الوكالة الوطنية العراقية للأنباء، أن الخلية مكونة من أربعة إرهابيين مطلوبين، موضحة أنه تم إلقاء القبض عليهم وبحوزتهم عبوتان لاصقتان وثلاثة هواتف مسلكة وثلاث ولاعات وفتيل وخمس بطاريات تفجير، ودراجة نارية وعجلة تستخدمان لنقل الإرهابيين والعبوات الناسفة".

وأوضح البيان أنه من خلال التحقيقات الأولية معهم اعترفوا بانتمائهم لعصابات داعش، واشتركوا بعدة عمليات إرهابية استهدفت القوات الأمنية والمواطنين بما يسمى "قاطع الكاطون".