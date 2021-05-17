ضبط شخص خطف نجله عنوة من طليقته بالشرقية

نجحت أجهزة وزارة الداخلية في كشف ملابسات تداول مقطع فيديو وصور على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" يتضمن استغاثة سيدة لقيام طليقها وشقيقه بخطف نجلها بالشرقية.

كانت أجهزة وزارة الداخلية قد كثفت جهودها لكشف ملابسات ما تم تداوله على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" بشأن مقطع فيديو وصور لإحدى السيدات تستغيث بأمن الشرقية بعد قيام طليقها وشقيقه بخطف نجلها عنوة والاعتداء على شقيقها في مدينة ديرب نجم بالشرقية.

وبالفحص، تبين أنه أثناء قيام إحدى السيدات، مقيمة بدائرة مركز شرطة ديرب نجم، بالدلوف من مسكن أهلها وبرفقتها نجلها وشقيقها من الأم، فوجئت بوجود زوجها وشقيقه أسفل المنزل، وحدثت مشادة كلامية بينهما بسبب خلافات زوجية، وقام سالفا الذكر بأخذ الطفل داخل سيارتهما والفرار به، وباستدعاء الزوجة المشار إليها، أيدت ما جاء بالفحص.

وعقب تقنين الإجراءات، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط الزوج وبرفقته نجله، واعترف بارتكاب الواقعة، وتم ضبط السيارة المستخدمة في ارتكاب الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجارٍ تكثف الجهود لضبط المتهم الهارب.