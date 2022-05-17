سول: الرئيس الأمريكي يدرس زيارة المنطقة منزوعة السلاح بين الكوريتين

قالت مصادر في الحكومة الكورية الجنوبية، اليوم الثلاثاء، إن كوريا الجنوبية والولايات المتحدة تدرسان زيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، إلى المنطقة منزوعة السلاح شديدة التحصين التي تفصل الكوريتين أثناء رحلته إلى كوريا الجنوبية.

وذكرت المصادر الكورية، وفقا لوكالة الأنباء الكورية الجنوبية، بأنه من المقرر أن يزور بايدن كوريا الجنوبية في الفترة من 20 إلى 22 مايو لإجراء لقاء قمة مع الرئيس يون سيوك-يول، ثم يتوجه إلى طوكيو في يوم 22 من نفس الشهر للمشاركة في اجتماع "كواد" الرباعي الأمني مع قادة أستراليا والهند واليابان.

وأظهرت كوريا الشمالية بوادر استعدادها لإجراء تجربة نووية مؤخرا؛ ما يلفت الانتباه إلى أن بايدن قد يوجه أثناء زيارته لهذه المنطقة رسالة تدعو بيونج يانج إلى الامتناع عن الاستفزازات.

ويرى مراقبون أنه إذا تم تحقيق هذه الزيارة، يمكن أن تكون بمثابة فرصة لبايدن للحصول على فهم أفضل لواقع الأمن في شبه الجزيرة الكورية والتأكيد مجددا على التضامن في التحالف بين سول وواشنطن وسط مخاوف بشأن تجربة نووية محتملة لبيونج يانج.