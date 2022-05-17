تراجع أرباح تيك تو إنترأكتيف الأمريكية

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أعلنت شركة البرمجيات والتكنولوجيا الأمريكية تيك-تو إنترأكتيف سوفت وير اليوم الاثنين، تراجع أرباحها خلال الربع الأخير من العام المالي الماضي مقارنة بالفترة نفسها من العام المالي السابق.

وذكرت الشركة أن إجمالي أرباحها خلال الربع الأخير من العام المالي الماضي بلغ 97ر110 مليون دولار بما يعادل 95ر0 دولار للسهم الواحد، مقابل 81ر218 مليون دولار بما يعادل 88ر1 دولار للسهم خلال الفترة نفسها من العام المالي السابق.

وارتفع إجمالي إيرادات الشركة خلال الربع الأخير من العام بنسبة 8ر10% سنويا إلى 930 مليون دولار مقابل 43ر839 مليون دولار خلال الفترة نفسها من العام المالي السابق.