وزير خارجية لوكسمبورج يتهم أردوغان بـ«عقلية البازار»

اتهم وزير خارجية لوكسمبورج يان أسيلبورن، الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بـ "عقلية البازار" بسبب موقفه من انضمام فنلندا والسويد المحتمل إلى حلف شمال الأطلسي (الناتو).

وقال أسيلبورن، في تصريحات للقناة الثانية في التلفزيون الألماني "زد دي إف"، اليوم الثلاثاء، إنه من المعروف كيف تعمل البازارات في تركيا، مضيفا: "وفي بعض الأحيان تتشكل العقلية بها، وخاصة عقلية أردوغان".

جدير بالذكر أن السويد وفنلندا تسعيان إلى الانضمام إلى التحالف العسكري الغربي نتيجة الحرب العدوانية الروسية ضد أوكرانيا.

وكان أردوغان قد ذكر أن تركيا تنظر بانتقاد لمثل هذا الانضمام، متهما البلدين بدعم "منظمات إرهابية" مثل حزب العمال الكردستاني المحظور.

ويرى أسيلبورن أن الأمر بالنسبة لتركيا، العضوة في حلف الناتو، لا يتعلق هنا بالمسألة الكردية إطلاقا، ولكن بسعيها للحصول على طائرات مقاتلة من طراز "إف 16"، موضحا أن تركيا تمارس عبر هذه الممانعة ضغطا من أجل تحقيق غرضها، مضيفا أن هذه لعبة خطيرة.