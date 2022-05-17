نبأ سار لجماهير ريال مدريد قبل نهائي الأبطال

ذكرت صحيفة (موندو ديبورتيفو) الإسبانية اليوم الثلاثاء، نبأ سار لجماهير ريال مدريد، قبل المباراة المرتقبة بنهائي دوري أبطال أوروبا أمام ليفربول الإنجليزي.

ويقام نهائي دوري أبطال أوروبا في باريس على ستاد (دي فرانس) يوم 28 من شهر مايو الجاري.

وأشارت الصحيفة الإسبانية، إلى أن النجم النمساوي دافيد ألابا مدافع ريال مدريد تعافى من الإصابة العضلية التي كان يعاني منها لاعب بايرن ميونخ السابق، وتدرب مع زملائه بشكل طبيعي.

وكان ألابا قد أصيب خلال مواجهة ريال مدريد ضد مانشستر سيتي بذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، ومنذ ذلك الحين وهو يتعافى من الإصابة.

وأوضحت الصحيفة إلى أن الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني لريال مدريد، سيكون أمامه خيار الاعتماد على ألابا في مباراة ريال بيتيس المقبلة في الليجا الإسبانية، لتكون البروفة الأخيرة قبل نهائي الأبطال أمام ليفربول.

وختتمت الصحيفة تقريرها بالتأكيد على أن أنشيلوتي لا يزال لم يتخذ قراره النهائي بشأن اللاعب الذي سيجاور آلابا في قلب الدفاع بنهائي الأبطال، أما رودريجو أو فالفيردي، مع احتمالية اعتماده على سانشو في ظل الأداء الضعيف للبرازيلي ميليتاو.