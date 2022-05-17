أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، اليوم الثلاثاء، بيانا صحفيا بمناسبة اليوم العالمي للمتاحف الذى يحتفل به يوم 18 مايو من كل عام، وهو اليوم الذى حدده المجلس الدولى للمتاحف "الأيكوم" فى اجتماعه عام 1977؛ بهدف زيادة الوعى بأهمية المتاحف فى تطوير المجتمعات باعتبارها الذاكرة الحية للشعوب، وإتاحة الفرصة للمختصين بالمتاحف من التواصل مع الجمهور.

وذكر البيان، أنه بلغ إجمالى عدد المتاحف 84 متحفا عام 2020 مقابل 81 في عام 2019 بنسبة زيادة قدرها 3.7%.

واحتلت متاحف محافظة القاهرة العدد الأكبر من إجمالي عدد المتاحف حيث بلغت نسبتها 23.8% من إجمالى عدد المتاحف يليها محافظة الإسكندرية والجيزة بنسبة 16.7% لكل منهم.

وبلغ عدد زائرى المتاحف 304.5 ألف زائر عام 2020 مقابل 531.6 ألف زائر عام 2019.

وبلغ إجمالى إيـرادات المتاحف 108.9 مليون جنيه عام 2020 مقابل 256.1 ملــيون جنيــه عــــام 2019.