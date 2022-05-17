ليفربول في مهمة صعبة أمام ساوثهامتون لتحديد مصيره في الصراع على اللقب

يخوض فريق ليفربول، في التاسعة إلا ربع مساء اليوم بتوقيت القاهرة، لقاء هام وقوي خلال مشواره بالدوري الإنجليزي أمام نظيره ساوثهامتون، على ملعب سينت ماري ضمن منافسات الأسبوع الـ37 من مسابقة الدوري الإنجليزي موسم 2021-2022.

ويتمسك ليفربول بالأمل للفوز بلقب البريميرليج بعد العودة من بعيد واللحاق بمنافسه بعد أن وصل الفارق إلى أكثر من 13 نقطة، وتمكن رفقاء محمد صلاح من الفوز تباعا فى كل المباريات مستغلا تعثر السيتي المتصدر حتى طارده بشكل قوي ومباشر ورفع السيتي رصيده للنقطة 90 فى صدارة الدوري الإنجليزي، متفوقا بفارق 4 نقاط عن ليفربول الوصيف برصيد 86 نقطة، قبل مباراة الريدز اليوم أمام ساوثهامتون.

على الجانب الآخر، يخوض ساوثهامتون المباراة من المركز الخامس عشر، برصيد 40 نقطة، حصدها من الانتصار 9 مرات فقط، والتعادل خلال 13 مناسبة، والخسارة في 14 مواجهة.

ومن المتوقع أن يغيب محمد صلاح عن هذا اللقاء بعد إصابته في لقاء تشيلسي السبت الماضي في نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي بعدما توج به الريدز على حساب البلوز بفضل ركلات الترجيح.

وكان محمد صلاح وفان دايك وأندرو روبرتسون قد تعرضوا إلى إصابات في مباراة تشيلسي الأخيرة، ومن المتوقع ألا يدفع يورجن كلوب، باللاعبين أمام ساوثهامبتون من أجل عدم المخاطرة بهما حتى يكونا جاهزين لمباراة نهائي دوري أبطال أوروبا أمام ريال مدريد في 28 مايو.

ويتبقى لفريق ليفربول مبارتين فقط على النهاية وهى: ساوثهامتون خارج ملعبه، اليوم، وولفرهامبتون على ملعبه بالترتيب، يوم الأحد المقبل، فيما يتبقى مباراة واحدة لفريق مانشستر سيتي أمام أستون فيلا على ملعبه الاتحاد.

ويمتلك ليفربول سيناريوهين من أجل التتويج بلقب الدوري الإنجليزي الموسم الحالي، وهما:

الأول: الفوز على ساوثهامتون وولفرهامبتون مقابل خسارة مانشستر سيتي أمام أستون فيلا.

الثانى: الفوز بمباراة والتعادل في أخرى، بشرط خسارة مانشستر سيتي أمام أستون فيلا، بنتيجة تجعل فارق الأهداف في صالح ليفربول، حيث يتفوق مانشستر سيتي بفارق الأهداف عن ليفربول يصل إلى 7 أهداف.

وفى حال تساوى مانشستر سيتي وليفربول في فارق الأهداف، يتم اللجوء إلى الأهداف المسجلة، ويتفوق السيتي أيضا برصيد 96 هدفا مقابل 89 هدفا للريدز.

وفى حال تساوى الفريقان في عدد الأهداف، يلجأن إلى المواجهات المباشرة، ولا يوجد تفوق لأى فريق نظرا لحسم التعادل بنتيجة 2 – 2 مواجهتى الذهاب والإياب.

وسيتم اللجوء إلى الأهداف المسجلة خارج الملعب في مباراتي الذهاب والإياب بين الفريقين، لكن عندها أيضًا سيكونان متساويين.

وستكون المباراة الفاصلة هو الحل الأخير، من أجل تحديد بطل الدوري الإنجليزي.

وسيكون محمد صلاح نجم ليفربول في انتظار هدية استثنائية لحسم جائزة هداف الدوري الإنجليزي الممتاز بشكل رسمي لصالحه، حيثت يتصدر جدول ترتيب الهدافين برصيد 22 هدفا بفارق هدف عن مطارده الكوري الجنوبي هيونج مين سون نجم فريق توتنهام.

لكن صلاح يواجه خطر فقدان صدارة ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي، بسبب الإصابة التي تعرض خلال مواجهة تشيلسي الأخيرة في مباراة كأس الاتحاد، ورغم أن اللاعب أعلن عقب المباراة جاهزيته لمواجهة ريال مدريد في نهائي دوري أبطال أوروبا يوم 28 مايو الجاري، إلا أن موقفه يعد غامضا بخصوص بقية مشوار ليفربول في الدوري الإنجليزي.

وفي حالة استمر غياب صلاح عن مباراة ليفربول الأخيرة في البريميرليج والتي ستكون ضد ولفرهامبتون، فإنه قد يفقد الصدارة، إذا نجح منافس صلاح، سون، في تسجيل أي أهداف مع فريق توتنهام في مباراته الأخيرة أمام نوريتش سيتي.

وفي حال عدم نجاحه في التسجيل، فإن صلاح سيتوج رسميا بجائزة هداف البريميرليج دون الحاجة للمشاركة في آخر مباراتين لليفربول بالمسابقة.