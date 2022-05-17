السويد وفنلندا يقدمان طلبيهما للانضمام للناتو غدا

أعلنت رئيسة الوزراء السويدية ماجدالينا أندرسون، اليوم الثلاثاء، أن السويد وفنلندا ستقدمان لحلف شمال الأطلسي طلبيهما للانضمام غدا الأربعاء.



وقالت أندرسون، في مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس الفنلندي سولي نينيستو في العاصمة السويدية: "في السويد وفنلندا نتفق أيضا على السير جنبا إلى جنب خلال هذه العملية برمتها، وسنقدم غدا الطلب معا".



يأتي ذلك فيما صوت البرلمان الفنلندي الثلاثاء لصالح الانضمام إلى الناتو بغالبية كبرى بلغت أكثر من 95% ما يتيح إرسال الترشيح الرسمي لهذا البلد إلى مقر الحلف.



وفي ختام جلسة برلمانية استمرت يومين، اعتمد مشروع انضمام فنلندا إلى الحلف الأطلسي بغالبية 188 صوتا مقابل 8 ومن دون امتناع أي عضو عن التصويت، بحسب نتيجة الاقتراع.



وكان ترشيحا فنلندا والسويد، وهما نتيجة مباشرة للعمليات العسكرية الروسية لأوكرانيا، اتخذا طابعا رسميا الأحد والإثنين على التوالي.



وكان التصويت بغالبية ساحقة في البرلمان الفنلندي منتظرا لكن النتيجة النهائية فاقت التوقعات.



وقال وزير الخارجية الفنلندي بيكا هافيستو للتلفزيون بعد التصويت :"إنها نتيجة استثنائية، لم أكن أتوقع مثل هذه النتيجة.



التصويت واضح، لا مناقشات بعد الأحد، هذا المساء سنوقع رسالة الترشح لعضوية حلف شمال الأطلسي".



بعد هذه الموافقة البرلمانية، تريد هلسنكي إرسال ترشيحها إلى مقر الحلف الأطلسي في بروكسل في وقت متزامن مع السويد.



وأضاف هافيستو أن هذا الأمر سيحصل "بدون شك" الأربعاء.



وستوكهولم مستعدة أيضا حيث وقعت وزيرة الخارجية آن ليند صباح الثلاثاء وثيقة الترشيح خلال حفل.