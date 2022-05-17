الدفاع الروسية: مقتل أكثر من 360 مسلحا أوكرانيا خلال الساعات الماضية

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، مقتل أكثر من 360 مسلحا أوكرانيا خلال الساعات الماضية.

وذكرت وزارة الدفاع الروسية -في بيان لها، حسبما نقلت قناة (روسيا اليوم) الإخبارية- أن صواريخ عالية الدقة دمرت مركز قيادة اللواء ميكانيكي رقم 72 بالقرب من "تسابوفكا" في منطقة خاركوف، مشيرة إلى أن سلاح الجو الروسي دمر 3 مراكز قيادة و154 موقعا لتمركز القوات الأوكرانية ومعداتها ومستودعي وقود.

وكانت وزارة الدفاع الروسية قد أعلنت أمس الاثنين، إسقاط 3 مقاتلات أوكرانية، منها واحدة من طراز "سو-24" واثنان من طراز "سو-25"، إضافة إلى إصابة أهداف حيوية في منطقة خاركوف الأوكرانية.