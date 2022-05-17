قال الفنان عبدالعزيز مخيون، إنه استفاد من تجربة مشاركته بمسلسل «الاختيار 3»، الذي جسد به شخصية مرشد جماعة الإخوان محمد بديع، مشيدًا بمخرج العمل بيتر ميمي، ووصفه بأنه «مايسترو المجموعة».

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «رأي عام»، الذي يقدمه الإعلامي عمرو عبدالحميد عبر فضائية «TeN»، مساء الاثنين، أن «المخرج هادئ ولطيف وتمكن من إيصال المعلومة لهم بمنتهى البساطة»، مؤكدًا أن الأمر ساعدهم على تقمص الشخصيات.

وذكر أن التحضير لشخصية المرشد لم يستغرق كثيرًا، متابعًا: «الصور والفيديوهات موجودة، والصورة الذهنية موجودة في العقل الباطن، هذا تاريخ قريب عشناه ونعلمه، والملابس والإكسسوار والماكياج كانوا مسؤولين عن الشكل الخارجي».

ولفت إلى أن «استحضار روح الشخصية، يرتبط بدور الممثل واستخدام العقل الواعي والباطن»، متطرقًا بالحديث إلى شخصية الشيخ مدين، التي قدمها بمسلسل «جزيرة غمام».

وأشار إلى أن «مساحة الدور قد تبدو قصيرة على الشاشة، لكنها أساس تبنى عليه أحداث المسلسل»، مضيفًا: «لي مع الكاتب عبدالرحيم كمال تجربة سابقة، أعلم كتاباته وأسلوبه، وأدركت الرمزيات الموجودة في العمل والشخصية».

وأوضح أن إعطاء شخصية الشيخ مدين مجهود كبير كان واجبًا عليه، مستطردًا: «استغرقت وقتًا في الحفظ، فالقصيدة التي يلقيها بالمسلسل للإمام علي بن أبي طالب، والكلام الصوفي غير متداول في الأعمال الفنية واستغرق مجهودًا».

مسلسل «الاختيار 3» من بطولة كريم عبدالعزيز وأحمد عز وأحمد السقا، مع مشاركة مجموعة كبرى من الفنانين، ومن تأليف هاني سرحان، وإخراج بيتر ميمي.

ويتناول المسلسل فترة حاسمة من تاريخ البلاد، وهي التي مرت بها خلال عام 2013 إبان انطلاق ثورة 30 يونيو، التي نجحت في الإطاحة بجماعة الإخوان.