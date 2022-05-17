وزير الاقتصاد الألماني يدعو المواطنين إلى توفير الطاقة

دعا وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك المواطنين إلى توفير الطاقة.

وقال هابيك في تصريحات لصحف مجموعة "فونكه" الألمانية الإعلامية الصادرة اليوم الثلاثاء، إن توفير الطاقة والتحول إلى مصادر الطاقة المتجددة "مهمة وطنية مشتركة يمكن أن تساعد فيها السياسة والصناعة والشركات والمستهلكون جميعا في إنجاحها.. كل من يوفر الطاقة يحمي المناخ ويقوي الدولة ويوفر الأموال".

ومن المقرر تعديل قانون الطاقة الخاص بالمباني في النصف الثاني من هذا العام، والذي سيجعل الأسطح الشمسية المعيار القانوني لتشييد المباني. كما من المخطط تطبيق إجراءات أكثر صرامة لتبديل مصادر التدفئة.

ووفقا للخطط، سيتعين تشغيل كل نظام تدفئة تم تركيبه أو استبداله حديثا بنسبة 65% على الأقل من مصادر طاقة متجددة اعتبارا من عام 2024.

ومن المقرر تركيب 500 ألف مضخة حرارية سنويا اعتبارا من عام 2024.

ويعتزم هابيك أيضا العمل على إعادة تنظيم برامج التمويل وتعزيز الخدمات الاستشارية.

ووفقا لـ"خطة عمل لكفاءة الطاقة"، من المقرر إطلاق حملة لتوفير الطاقة اعتبارا من يونيو المقبل.

وبحسب البيانات، ستتيح هذه الحملة لرواد الأعمال والمستهلكين الحصول على المشورة حول كيفية تثبيت نظام شمسي على أسطح المباني، على سبيل المثال، أو نصائح يومية يمكنهم استخدامها لتوفير الطاقة.