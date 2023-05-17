قال ثروت سويلم عضو رابطة الأندية المحترفة، إنه من الوارد تأخر مباريات النادي الأهلي عن منتصف يوليو القادم بأيام قليلة، خصوصا مع احتمالات وصوله لخوض نهائي دوري أبطال إفريقيا، مشيرًا إلى أن السبب الرئيسي في المؤجلات هو خوض الفريق الاحمر لمونديال الأندية.

وأضاف سويلم في تصريحات تليفزيونية: "الرابطة كانت تريد إنهاء الدوري في منتصف يوليو، ولكن من الوارد أن ينهي الأهلي مبارياته في الدوري بعد منتصف شهر يوليو بأيام قليلة، والوارد أن يمتد الدوري إلى يوم 20 يوليو بسبب مباريات الأهلي".

وتابع: "عقدنا اجتماعًا في الرابطة، وهدفنا المزيد من التطوير وسيتم الاعلان عن شكل جديد لدرع الدوري، وسنقيم احتفالية نهاية الشهر الجاري للإعلان عن ذلك بحضور رموز الكرة المصرية".

وأتم: "الفريق الفائز باللقب هذا الموسم سيحصل على الدرع الجديد، وسيكون للدرع مسمى دعائي مثلما يحدث في الدوريات الكبرى، لأننا سنقوم ببيع اسم الدوري وسنعلن عن الراعي خلال الاحتفالية، سيكون هناك مسمى لاسم الدرع الجديد للاستفادة منه بشكل تسويقي".