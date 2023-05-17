الجيش السوداني يقول إنه وجه ضربات مركزة لتمركزات الدعم السريع وألحق بها خسائر كبيرة

ذكر الجيش السوداني ليل الثلاثاء/الأربعاء أنه وجه ضربات مركزة لتمركزات قوات الدعم السريع وألحق بها خسائر كبيرة، مضيفا أن الموقف العملياتي مستقر في عموم البلاد، عدا أجزاء من العاصمة الخرطوم.

وأوضح الجيش في بيان: "جرت اشتباكات مع الميليشيا المتمردة (الدعم السريع) في شمال بحري ووسط الخرطوم ، كما وجهت قواتكم المسلحة ضربات مركزة علي عدد من أماكن تمركزات المتمردين نتج عنها خسائر كبيرة في القوات والأسلحة والمركبات" .

وأضاف: "نصبت عناصر من قواتنا كمائن ناجحة ضد متحركات للميليشيا المتمردة في شمال بحري ودمرت 4 عربات مسلحة واستولت على 6 وتم القبض والقضاء على عدد من القناصين ، كما ألقت قواتنا القبض علي 60 متمردا في شمال أم درمان أثناء فرارهم من اشتباكات شمال بحري عبر نهر النيل".

وتابع: "مازالت الميليشيا المتمردة مستمرة في ارتكاب مختلف أنواع الانتهاكات من قصف عشوائي للمناطق السكنية في وسط الخرطوم وبحري ، ونهب للممتلكات العامة والخاصة وتخريب مرافق الخدمات، حيث قاموا بنهب أموال وسيارات حكومية من مكتب كهرباء أبوحليمة بشمال بحري".

وأكد الجيش أنه يعمل على رصد "كل تحركات العدو داخل وخارج العاصمة وقواتنا جاهزة للتعامل الحاسم مع أي متغيرات عملياتية".