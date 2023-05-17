ابنة إيراني ألماني مدان تدعو برلين لإبرام صفقة مع طهران لإنقاذ والدها

طالبت ابنة المواطن الإيراني-الألماني جمشيد شارمهد، المحكوم عليه بالإعدام في إيران، برلين بعقد صفقة مع طهران لإنقاذ والدها.

وقالت غزل شارمهد لقناة "فيلت تي في" مساء الثلاثاء من لوس أنجليس: "في قضية والدي، الذي هو الآن على وشك الإعدام، لا توجد طريقة أخرى سوى عقد صفقة مع النظام (الإيراني)".

وأضافت أن الحكومة الإيرانية أخبرت عائلتها منذ البداية أنها ستجعل والدها يبدو إرهابيا حتى يتمكنوا من مبادلته.

واعتبرت: "أنهم يريدون خروج إرهابيهم من بلجيكا. يقولون لنا ذلك واضحا تماما في كل مرة".

وفي شباط/فبراير، حملت محكمة ثورية الرجل /68 عاما/ المسؤولية عن هجوم إرهابي، من بين أمور أخرى. ووصف أفراد الأسرة ونشطاء حقوقيون الاتهامات بأنها لا أساس لها من الصحة وانتقدوا المحاكمة باعتبارها جائرة للغاية. وأيدت المحكمة العليا الإيرانية حكم الإعدام الصادر بحقه في نهاية نيسان/أبريل.

وقالت غزل شارمهد لتلفزيون فيلت إن عائلتها لا تعرف مكان والدها أو حالته.

ودعت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك طهران إلى التراجع عن الحكم "غير المقبول على الإطلاق" والتعسفي. وقالت غزل شارمهد إن إدانة بيربوك القوية لإيران لن تحرك النظام.