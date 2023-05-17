موريتانيا: أحزاب موالية للحكومة تطالب بوقف عمليات فرز الأصوات وإعادة الانتخابات

طالبت أحزاب موريتانية موالية للحكومة، اليوم الأربعاء، بوقف فوري لفرز الأصوات وإعادة الانتخابات التشريعية والجهوية والبلدية التي جرت جولتها الأولى السبت الماضي.

وقالت الأحزاب، في بيان مشترك، إن التجاوزات والخروقات التي طبعت المسار الانتخابي برمته تطعن في صحة ونزاهة العملية الانتخابية.

وأضافت أن تزويرا حصل في جل مكاتب التصويت التي لم تكن جاهزة، ولم تزود بالأدوات والمستلزمات الضرورية، إضافة لتغيير أماكن مكاتب التصويت في اللحظات الأخيرة، مما أربك المصوتين وشتت جهود الأحزاب.

وتنتمي الأحزاب التسعة الموقعة على هذا البيان، للأغلبية التي أيدت ترشح الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني، وساندت برنامج حكومته.

وكانت 9 أحزاب معارضة، قد طالبت بإلغاء نتائج الاقتراع في العاصمة نواكشوط، وبإعادة التصويت فيها وفي مدينة بتلميت وفي جميع المكاتب التي وقع فيها التزوير حسب قولها.

وتظهر النتائج الجزئية التي لا تزال لجنة الانتخابات تعلنها تقدما كبيرا لحزب الانصاف "الحاكم" على حساب أحزاب المعارضة والموالاة.