 مستشار بوتين السابق: زيلينسكي لا يقود الحرب في أوكرانيا لكنه مجرد أداة - بوابة الشروق
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مستشار بوتين السابق: زيلينسكي لا يقود الحرب في أوكرانيا لكنه مجرد أداة


نشر في: الأربعاء 17 مايو 2023 - 12:10 م | آخر تحديث: الأربعاء 17 مايو 2023 - 12:10 م

قال سيرجي ماركوف المستشار السابق للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إنَّ الولايات المتحدة الأمريكية وحلف شمال الأطلسي (الناتو) قدما الدعم الكامل إلى الجيش الأوكراني، وزودوه بمعدات التسليح الأمريكية، ونظموا الهجمات ضد الجيش الروسي.

وأضاف في تصريحات لقناة "القاهرة الإخبارية"، اليوم الأربعاء، أن روسيا لديها جهاز استخباراتي قوي تمكن من الحصول على المعلومات الكافية بشأن التجهيزات الأوكرانية، الأمر الذي دفع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بتأجيل الهجمات المضادة المزعومة.

وأوضح أن زيلنيسكي لا يقود الحرب الدائرة في أوكرانيا، بل هو مجرد أداة يد الولايات المتحدة الأمريكية، والاستخبارات البريطانية والناتو، بحسب قوله.

وأشار إلى أنَّ حل الأزمة مع أوكرانيا انتهى، خصوصًا بعد شنّ هجمات على الكرملين بواسطة المسيرات.


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