التقى وزير الخارجية الإماراتي عبدالله بن زايد، منصور عباس عضو الكنيست الإسرائيلي رئيس القائمة العربية الموحدة.

وجرى خلال اللقاء، الذي عقد في أبوظبي، "بحث الأزمة الإنسانية المتفاقمة في قطاع غزة والجهود المبذولة للتوصل إلى وقف لإطلاق النار".

وقالت وزارة الخارجية الإماراتية إن عبدالله بن زايد حذر من التصعيد الخطير القائم في المنطقة، مشددا على ضرورة تكثيف المساعي الإقليمية والدولية المبذولة لإنهاء التطرف والتوتر والعنف المتزايد، والعمل من أجل التوصل إلى وقف لإطلاق النار بما يسهم في حماية كافة المدنيين والحفاظ على أرواحهم.

وأكد أن الأوضاع الإنسانية المتدهورة في قطاع غزة تتطلب إيجاد حلول عاجلة وفاعلة لزيادة تدفق المساعدات الإنسانية للمدنيين في القطاع على نحو مكثف وآمن ودون عراقيل، مشيرا إلى أن دولة الإمارات لديها التزام راسخ بالوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني ومساندته في الظروف كافة.

كما أكد على "أهمية الدفع نحو إيجاد أفق سياسي جاد لإعادة المفاوضات بهدف تحقيق السلام الشامل القائم على أساس "حل الدولتين".