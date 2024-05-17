خليفة كلوب يوقع على عقود تدريب ليفربول

وقع آرني سلوت مدرب فينورد الهولندي، على عقود تدريب ليفربول، خلفًا لـ يورجن كلوب، الذي سيرحل عن القيادة الفنية للريدز، بنهاية الموسم الجاري.

كان كلوب أعلن من قبل أن الموسم الجاري هو الأخير له في قيادة ليفربول، واستقر النادي على تعيين آرني سلوت، خلفًا لنظيره الألماني، بداية من الموسم المقبل.

وبحسب ما ذكرت فابريزيو رومانو، الصحفي بشبكة «سكاي سبورتس» العالمية، فإن آرني سلوت وقع بالفعل على عقود تدريب ليفربول، اليوم الجمعة، وجميع المستندات الخاصة بعملية التعاقد.

وبشأن الإعلان الرسمي فسيتم تحديده من قبل ليفربول، إذ إنه لا يزال تصريح العمل معلقًا لبعض مساعديه، وبعدها سيتم إغلاق الملف بالكامل، ويبدأ الريدز حقبة جديد تحت قيادة سلوت.

ولم يتمكن ليفربول هذا الموسم من تحقيق أي لقب في آخر مواسم يورجن كلوب، بعدما فشل في استمرار مناطحة مانشستر سيتي وآرسنال، وكذلك الخروج من نصف نهائي بطولة الدوري الأوروبي على يد أتالانتا.