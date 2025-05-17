رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي: نطالب بوقف العدوان على الشعب الفلسطيني الأعزل واسترجاع حقوقه المسلوبة

قال رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي محمود علي يوسف، إن «العالم مليء بالتحديات التي تحتاج إلى تنسيق رفيع المستوى».

وأعرب خلال كلمته ضمن أعمال القمة العربية العادية الـ34 في بغداد، صباح السبت، عن إدانة الاتحاد الإفريقي بالإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل في قطاع غزة.

وأشار إلى أن الاتحاد الإفريقي يطالب بوقف العدوان على الشعب الفلسطيني الأعزل، واسترجاع حقوقه المسلوبة بالعيش بأمن وسلام في دولته المستقلة داخل حدود عام 1967.

وذكر أن «الاتحاد يواجه بدوره تحديات كبيرة تتعلق بأزمات في الصومال والسودان وليبيا»، قائلًا إنه «لا مناص من التضامن الإفريقي العربي لإيجاد حلول ناجعة لتلك الأزمات».

وانطلقت في العاصمة العراقية بغداد، اليوم السبت، أعمال القمة العربية العادية الـ34 والقمة التنموية الاقتصادية والاجتماعية الخامسة، بمشاركة قادة وزعماء عرب.

وتعد هذه القمة العربية الرابعة التي يستضيفها العراق في تاريخه، وتعقد تحت شعار: «حوار وتضامن وتنمية»، وسط ملفات عربية ساخنة، أبرزها الحرب الإسرائيلية المستمرة على قطاع غزة، إلى جانب أزمات إقليمية أخرى تشمل ليبيا وسوريا والسودان.

ومن المقرر أن يلقي الرئيس عبدالفتاح السيسي، كلمة مصر أمام القادة العرب؛ يستعرض خلالها رؤية مصر تجاه أبرز التحديات التي تواجه المنطقة، وفي مقدمتها تطورات القضية الفلسطينية، بالإضافة إلى سبل تعزيز التعاون العربي واستعادة الاستقرار الإقليمي.

وتأتي مشاركة الرئيس السيسي، في إطار حرص مصر الدائم على دعم التضامن العربي، وتعزيز آليات العمل المشترك لمواجهة التحديات الراهنة.