وزير الخارجية الإيطالي يحثّ إسرائيل على وقف هجومها على غزة

حث وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني إسرائيل، السبت، على وقف هجومها العسكري على غزة، قائلاً إن "المدنيين الفلسطينيين ينبغي ألا يدفعوا ثمن الحرب بعد الآن".

وقال تاياني في بيان "علينا أن نقول للحكومة الإسرائيلية: هذا يكفي... لم نعد نريد رؤية الشعب الفلسطيني يعاني. أوقفوا الهجمات، ولنعمل على وقف إطلاق النار، ولنحرر الرهائن، ولكن اتركوا هذا الشعب يعيش في سلام".

وجاءت تصريحات الوزير الإيطالي بعد إعلان الجيش الإسرائيلي حشد قواته لتوسيع العمليات في قطاع غزة، في الوقت الذي قالت فيه السلطات الصحية الفلسطينية إن الغارات الإسرائيلية قتلت 146 شخصاً على الأقل خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، بحسب وكالة "رويترز" للأنباء.

قلق أمريكي

واعترف الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، الجمعة، بأزمة الجوع المتزايدة في غزة، والحاجة إلى دخول المساعدات، وقال: "علينا أيضاً مساعدة الفلسطينيين، فكما تعلمون، يتضور الكثير من الناس في غزة جوعاً، لذا علينا أن ننظر إلى كلا الجانبين".

وعندما سئل عما إذا كان يدعم الخطط الإسرائيلية لتوسيع نطاق الحرب في غزة، قال ترمب على متن الطائرة الرئاسية، بعد مغادرة أبوظبي بقليل مختتماً جولة في منطقة الخليج استمرت 4 أيام: "أعتقد أن الكثير من الأمور الجيدة ستحدث خلال الشهر المقبل".

إسرائيل توسع عملياتها في غزة

وتكثف إسرائيل قصفها، وتحشد الآليات المدرعة على الحدود، رغم الضغوط الدولية المتزايدة عليها لاستئناف محادثات وقف إطلاق النار، وإنهاء حصارها لغزة، حيث حذر مرصد عالمي لمراقبة الجوع من مجاعة هناك.

وأعلن جسش الاحتلال الإسرائيلي، في وقت مبكر من صباح السبت، أنه بدأ المرحلة الأولى من هجومه الواسع في قطاع غزة، بشن هجمات مكثفة، وحشد المزيد من القوات بدعوى السيطرة على "مناطق استراتيجية في قطاع غزة".

وقال، في بيان، إن الهجمات هي "جزء من الخطوات الافتتاحية لتوسيع الحملة العسكرية في غزة، بهدف تحقيق جميع أهداف الحرب"، وفق قوله.

ووفقاً لمسؤولين إسرائيليين، تهدف عملية "مركبات جدعون" إلى السيطرة الكاملة على قطاع غزة وإخضاعه لسيطرة عسكرية مباشرة، ودفع السكان نحو جنوب القطاع.

وقال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، الخميس، إن واشنطن "منزعجة" من الوضع الإنساني في القطاع.

وأرسل نتنياهو فريقاً إلى الدوحة للمشاركة في محادثات وقف إطلاق النار مع الوسطاء القطريين، لكنه استبعد تقديم أي تنازلات، قائلاً إن "إسرائيل لا تزال ملتزمة بهزيمة حماس".