أهدى دين هندرسون حارس مرمى كريستال بالاس لقب كأس الاتحاد الإنجليزي، لوالده الراحل، بعد أن تألق بشكل لافت أمام مانشستر سيتي اليوم السبت في المباراة النهائية، ليقود فريقه للفوز بأول لقب كبير في تاريخه.

وتصدى هندرسون للعديد من المحاولات الخطيرة، وسط أداء دفاعي صلب من جانب كريستال بالاس على ملعب ويمبلي، كما تصدى لركلة جزاء نفذها نجم السيتي، المصري الدولي عمر مرموش.

وقال هندرسون لهيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي سبورت): "فقدت والدي في بداية الموسم، لكنه كان معي اليوم، كان معي في كل كرة".

وأضاف: "كنا رائعين اليوم، شعرنا أن يومنا سيكون مميزا، وضع المدرب خطة لعب، ونفذناها، نستحق هذا الفوز عن جدارة".

وأكد هندرسون أنه شعر بالاندهاش عندما تقدم مرموش لتسديد ضربة الجزاء، لكن ثقته بنفسه لم تتزعزع.

وأكد: "بصراحة كان بإمكان إيرلينج هالاند أن يسدد، لكنه ترك المهمة لمرموش، وكنت أعرف أين سيسدد، كنت أعرف أنني سأتصدى له".