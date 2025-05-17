شهدت عواصم أوروبية مظاهرات حاشدة، اليوم السبت، لإحياء الذكرى الـ77 للنكبة الفلسطينية ورفضًا للحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، التي أدت إلى تدمير واسع ونزوح جماعي وكارثة إنسانية غير مسبوقة.

وفي لندن، خرج المتظاهرين في مسيرة رفعوا فيها أعلام فلسطين بألوانها التقليدية الأربعة – الأخضر والأبيض والأسود والأحمر – وغص جسر وستمنستر بالمشاركين الذين توافدوا للمشاركة في الفعالية، وفقا لشبكة يورو نيوز .

ووفقا لموقع ميدل ايست مونيتور البريطاني، احتشد أكثر من نصف مليون متظاهر في وسط لندن للمطالبة بإنهاء الإبادة الجماعية المستمرة ضد الفلسطينيين.

ونُظمت المظاهرة من قبل ائتلاف من مجموعات بارزة، من بينها المنتدى الفلسطيني في بريطانيا، وأصدقاء الأقصى، ةحملة التضامن مع فلسطين، وتحالف أوقفوا الحرب، الحملة من أجل نزع السلاح النووي. وتجمع المشاركون عند الساعة 12 ظهرًا في محطة إمبانكمنت للمترو وساروا في وسط لندن رافعين شعارات تطالب بإنهاء فوري للتواطؤ في جرائم إسرائيل.

وتحدثت صحيفة إندبندنت البريطانية، عن تظاهر عشرات الآلاف من الأشخاص في لندن، حيث انطلقت المظاهرة التي نظمتها حملة التضامن مع فلسطين، من منطقة إمبانكمنت، مرورا ببيج بن، ثم عبرت النهر إلى منطقة واترلو وسط لندن، وعادت عبر الجسر وصولا إلى الأبواب الخارجية لمقر رئاسة الوزراء في داونينج ستريت.

وتزامنت المسيرة مع استمرار الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة والتي دخلت شهرها التاسع عشر، وأدت إلى تدمير كبير في البنية التحتية، وإزهاق أرواح أكثر من 53 ألف فلسطيني، بحسب إحصاءات رسمية

كما أجبرت الحرب ما يقارب 2.3 مليون نسمة، أي ما يعادل كامل سكان القطاع، على النزوح من منازلهم، في ظروف إنسانية صعبة، بينما تحذر منظمات الإغاثة من حدوث مجاعة مع استمرار الحصار الإسرائيلي المطبق وعدم سماح جيش الاحتلال بإيصال المساعدات الإنسانية للقطاع.

ويأتي هذا التحرك في لندن ضمن سلسلة من الفعاليات الدولية التي تهدف إلى لفت الانتباه إلى الوضع الإنساني في غزة وإحياء ذكرى النكبة التي أدت إلى تشريد نحو 700 ألف فلسطيني من أرضهم قبل 77 عاما.

وفي العاصمة الفرنسية باريس، جاب آلاف المتظاهرين شوارع المدينة رافعين شعارات تطالب بوقف الحرب على غزة وإدخال المساعدات الإنسانية فورا.

وعبر المتظاهرون عن غضبهم بمشاهد فنية تجسد النكبة الفلسطينية وتندد بقتل الأطفال والمدنيين.

وفي مدينة جنيف السويسرية، تجمع المئات من المواطنين، ورفعوا الأعلام الفلسطينية، مطالبين بوقف الحرب على غزة وبدخول المساعدات الإنسانية. بحسب شبكة الجزيرة الإخبارية.

وشهدت مدن أوروبية أخرى مثل برلين وشتوتجارت في ألمانيا، وكوبنهاجن في الدنمارك مظاهرات مماثلة، حيث طالب المحتجون بوقف التعاون التجاري مع دولة الاحتلال وإيقاف صادرات الأسلحة نحوها، مؤكدين على أهمية فرض عقوبات دولية على تل أبيب لوقف جرائمها المستمرة في فلسطين

وكانت برلين قد شهدت أمس الجمعة، إصابة عدد من الأشخاص في اشتباكات عنيفة بين متظاهرين وأفراد شرطة خلال مظاهرة مؤيدة للفلسطينيين لإحياء ذكرى النكبة.

وقالت الشرطة عبر موقع "إكس" إنه تم اعتقال ما لا يقل عن 50 شخصا.