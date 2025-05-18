قيادي بمستقبل وطن: كلمة الرئيس السيسي عكست التزام مصر الثابت بدورها المحوري في دعم القضايا العربية

أشاد المهندس محمد طاهر، القيادي بحزب مستقبل وطن، بقوة ووضوح خطاب الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال القمة العربية الرابعة والثلاثين التي عُقدت في العاصمة العراقية بغداد.

وأكد طاهر، في بيان له اليوم ، أن كلمة الرئيس السيسي عكست التزام مصر الثابت بدورها المحوري في دعم القضايا العربية، وعلى رأسها القضية الفلسطينية، مشيرًا إلى أن الخطاب جاء في توقيت بالغ الأهمية وسط التحديات التي تواجهها المنطقة.

وأضاف طاهر، أن الرئيس السيسي شدد على ضرورة توحيد الصف العربي لمواجهة التحديات المشتركة، ورفض التدخلات الخارجية في الشؤون الداخلية للدول العربية، مما يعكس حرص مصر على تعزيز الأمن القومي العربي وتحقيق الاستقرار في المنطقة.

واختتم طاهر بيانه، بالتأكيد على أن حزب مستقبل وطن يدعم جهود القيادة السياسية المصرية في تعزيز التعاون العربي المشترك، ويثمن الدور الذي تقوم به مصر في دعم القضايا العربية وتحقيق التنمية المستدامة.