الداخلية السورية تعلن مداهمة وكر خلية لداعش بحلب والقبض على 4 من عناصرها

نفذت مديرية أمن حلب، بالاشتراك مع جهاز الاستخبارات العامة السورية، اليوم السبت، عملية مداهمة استهدفت وكراً تتحصن فيه خلية تابعة لتنظيم «داعش» الإرهابي.

وقالت في بيان عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، إن العملية تأتي في إطار الجهود المتواصلة لمكافحة الإرهاب وتعزيز الأمن والاستقرار.

وأشارت إلى أن «العملية أسفرت عن إلقاء القبض على أحد أفراد الخلية، فيما لا تزال العملية مستمرة للوصول إلى بقية عناصرها».

وذكرت أن «الاشتباكات التي رافقت العملية أسفرت عن مقتل عنصر من قوى الأمن العام، قبل أن تتمكن الدورية من اقتحام الموقع، وضبط عبوات ناسفة، وسترة مفخخة، وعدة بدلات تعود لقوى الأمن العام كانت بحوزة أفراد الخلية».

وفي بيان لاحق، أعلنت أن «الجهود أسفرت عن اعتقال ثلاثة عناصر إضافيين، فيما لا تزال عمليات التعقب والملاحقة جارية لبقية العناصر المتبقية، تمهيداً لتقديمهم إلى القضاء».

وأكدت أن «الجهات الأمنية مستمرة بعملياتها الرامية إلى رصد ومنع أي نشاط إرهابي، ومواصلة الجهود الحثيثة؛ لضمان استتباب الأمن والاستقرار في جميع المناطق ضمن الأراضي السورية».