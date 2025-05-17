دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، إلى وقف إطلاق نار فوري في قطاع غزة، وإطلاق سراح غير مشروط عن المحتجزين، وإنهاء منع دخول المساعدات الإنسانية إلى القطاع المحاصر.

وشدد خلال كلمته ضمن أعمال القمة العربية العادية الـ34 في بغداد، صباح السبت، على أنه «لا شيء يبرر العقاب الجماعي بحق الشعب الفلسطيني».

وأكد أن «الأمم المتحدة لن تشارك في أية عمليات لا تمتثل للقانون الدولي والمبادئ الإنسانية المتمثلة في الحياد والاستقلالية».

وأشار إلى «دعم الأمم المتحدة الكامل والمباشر لعمل وكالة الأونروا»، مؤكدًا «رفض التهجير المستمر لسكان قطاع غزة، والتهجير القسري لأهل غزة خارج أراضيهم».

وقال إن ضم الأراضي وبناء المستوطنات «غير قانوني»، مشددًا على أن «حل الدولتين يحقق السلام في المنطقة، حيث تعيش فلسطين وإسرائيل جنبًا إلى جنب في سلام وأمن، والقدس عاصمة الدولتين، وفقًا للقانون الدولي».

وانطلقت في العاصمة العراقية بغداد، اليوم السبت، أعمال القمة العربية العادية الـ34 والقمة التنموية الاقتصادية والاجتماعية الخامسة، بمشاركة قادة وزعماء عرب.

وتعد هذه القمة العربية الرابعة التي يستضيفها العراق في تاريخه، وتعقد تحت شعار: «حوار وتضامن وتنمية»، وسط ملفات عربية ساخنة، أبرزها الحرب الإسرائيلية المستمرة على قطاع غزة، إلى جانب أزمات إقليمية أخرى تشمل ليبيا وسوريا والسودان.

ومن المقرر أن يلقي الرئيس عبدالفتاح السيسي، كلمة مصر أمام القادة العرب؛ يستعرض خلالها رؤية مصر تجاه أبرز التحديات التي تواجه المنطقة، وفي مقدمتها تطورات القضية الفلسطينية، بالإضافة إلى سبل تعزيز التعاون العربي واستعادة الاستقرار الإقليمي.

وتأتي مشاركة الرئيس السيسي، في إطار حرص مصر الدائم على دعم التضامن العربي، وتعزيز آليات العمل المشترك لمواجهة التحديات الراهنة.