تعليم المنيا: استمرار محاضرات المراجعات النهائية المجانية لطلاب الثانوية العامة بجميع الإدارات

أعلن صابر عبد الحميد زيان وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنيا، متابعة فعاليات محاضرات المراجعات النهائية المجانية لطلاب شهادة الثانوية العامة، والتي انطلقت وسط إقبال كثيف من طلاب الشهادة الثانوية العامة كل في إدارته على مستوى الإدارات التعليمية التسع، إذ بدأت منذ مطلع الأسبوع الماضي، وتستمر حتى بداية امتحانات الشهادة الثانوية العامة.

وأوضح "زيان"، أن ذلك يأتي في إطار حرص تعليم المنيا على توفير خدمة تعليمية متميزة ومجانية للطلاب من خلال المراجعات قبل انطلاق ماراثون الامتحانات، لافتًا إلى أنها تضم نخبة من المعلمين المتميزين وذوي الخبرات.

وأكد وكيل وزارة التربية والتعليم في المنيا، أنه يتم تقديم مراجعات عامة لجميع المواد الدراسية الأساسية، مشيرًا إلى أن الهدف من تلك المراجعات تخفيف العبء المادي من الدروس الخصوصية عن كاهل أولياء الأمور، وتقديم شرح للمناهج الدراسية المقررة للطلاب.

ووجه وكيل الوزارة، الشكر والتقدير لمديري عموم الإدارات التعليمية، وموجهي عموم المواد الدراسية الأساسية بالمديرية والإدارات التعليمية، وأعضاء هيئة التدريس المشاركين في المراجعات المجانية على مستوى جميع الإدارات التعليمية التسع .

فيما يأتي ذلك بإشراف أحمد عبدالله، مدير عام التعليم العام، ومدير إدارة التعليم الثانوي العام.