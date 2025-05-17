الخارجية الأمريكية: هدفنا وقف الحرب وتحسين الأوضاع الإنسانية بغزة

قال مايكل ميتشل المتحدث الإقليمي باسم وزارة الخارجية الأمريكية، إن الإدارة الأمريكية تركز حالياً على وقف الحرب في قطاع غزة وتحسين الأوضاع الإنسانية.

وأضاف خلال مداخلة مع الإعلامي جمال عنايت، ببرنامج «ثم ماذا حدث»، على قناة «القاهرة الإخبارية»، الجمعة: «نحن نتحرك تدريجيًّا نحو خطة سياسية شاملة، والهدف حالياً هو منع اندلاع حرب جديدة».

وأوضح أن الإدارة الأمريكية تعمل على خطة مشتركة مع الفلسطينيين والإسرائيليين، تمهيداً للتقدم نحو اتفاق مستدام، مؤكداً أن الرئيس دونالد ترامب يريد تحسيناً فورياً في الوضع الإنساني في غزة.

وتابع ميتشل أن ترامب تحدث مراراً مع رئيس الوزراء الإسرائيلي وأبلغه برغبته في رؤية تحسن ملموس وسريع على صعيد المساعدات الإنسانية.

وشدد على أن الشعب الفلسطيني يعاني من الجوع ويحتاج إلى هذه المساعدات الآن، بغض النظر عن أي اتفاقات أو صراعات مستمرة.

وفيما يتعلق بحل الدولتين، قال ميتشل: «من المبكر الحديث عن ذلك الآن، الرئيس ترامب لديه رؤية متعددة الأبعاد، يركز من خلالها على توفير حياة أفضل للفلسطينيين وتحقيق سلام مستدام».

وأضاف: «كيفية الوصول إلى هذا الهدف قابلة للنقاش ويتم دراستها بالتعاون مع شركائنا الإقليميين، وعلى رأسهم مصر».