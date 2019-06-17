تراجع أسعار الذهب في التعاملات الأمريكية

أنهت أسعار التعاقدات الآجلة للذهب أربعة أيام من الارتفاع بعد تراجعها في تعاملات اليوم الاثنين بالسوق الأمريكية، على خلفية ارتفاع سعر الدولار أمام العملات الرئيسية بعد بدايته الضعيفة.

يأتي ذلك فيما تترقب الأسواق اجتماع لجنة السوق المفتوحة المعنية بإدارة السياسة النقدية في مجلس الاحتياط الاتحادي (البنك المركزي) الأمريكي غدا وبعد غد، كما تترقب الأسواق تطورات النزاع التجاري بين واشنطن والولايات المتحدة.

وارتفع مؤشر قيمة الدولار أمام العملات الرئيسية الأخرى إلى 60ر97 نقطة، بعد تراجعه في بداية التعاملات إلى 34ر97 نقطة.

وتراجع سعر المعدن الأصفر في تعاملات اليوم الاثنين بمقدار 60ر1 دولار أي بنسبة 1ر0% إلى 90ر1342 دولار للأوقية تسليم آب/أغسطس المقبل. كان سعر الذهب قد ارتفع بمقدار 80ر0 دولار إلى 50ر1344 دولار للأوقية يوم الجمعة الماضي.

وارتفع سعر الفضة بمقدار 026ر0 دولار إلى 829ر14 دولار للأوقية تسليم تموز/يوليو المقبل، في حين ارتفع سعر النحاس بمقدار 0170ر0 دولار إلى 6465ر2 دولار للرطل تسليم تموز/يوليو المقبل.

وعلى صعيد الأنباء الاقتصادية، أظهر تقرير اقتصادي نشر اليوم الاثنين تراجع مؤشر الثقة في سوق المساكن في الولايات المتحدة خلال يونيو الحالي على خلاف التوقعات.

ويرصد التقرير، الذي يصدره الاتحاد الوطني لبناة المساكن في الولايات المتحدة، ثقة شركات تشييد المساكن في السوق.

وذكر التقرير أن مؤشر "الاتحاد الوطني لبناة المساكن/ويلز فارجو" لسوق الإسكان تراجع خلال الشهر الحالي إلى 64 نقطة، مقابل 66 نقطة خلال مايو الماضي، في حين كان المحللون يتوقعون ارتفاع المؤشر إلى 67 نقطة.

وعلى صعيد النزاع التجاري بين الولايات المتحدة والصين قال "ويلبور روس" وزير التجارة الأمريكي لقناة "سي.إن.بي.سي" التلفزيونية الأمريكية إن الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب"، "سعيد للغاية" بفرض الرسوم على الجزء المتبقي من الواردات الأمريكية من السلع الصينية وتصل قيمتها إلى 300 مليار دولار تقريبا.

وأضاف "روس" أن "ترامب" يفكر "بجدية مفرطة" في فرض الرسوم على كل السيارات المستوردة بما في ذلك القادمة من الاتحاد الأوروبي.