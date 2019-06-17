سجين روماني يحتجز أخصائية نفسية كرهينة في سجن شمال ألمانيا

أعلن متحدث باسم وزارة العدل في ولاية شلزفيج-هولشتاين الألمانية أن رجلًا احتجز امرأة كرهينة في سجن مدينة لوبيك بعد ظهر اليوم الاثنين.

وأضاف المتحدث أن الشرطة انتشرت على نطاق واسع في المنطقة.

ووفقًا لتقارير صحفية فإن الرهينة تعمل أخصائية نفسية.

وحسب معلومات لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) فإن محتجز الرهينة هو سجين روماني وقد وقعت الجريمة بعد وقت قليل من الساعة الثانية بعد ظهر اليوم.

تجدر الإشارة إلى أن هذه ليست المرة الأولى التي تقع فيها جريمة احتجاز رهينة داخل سجن لوبيك حيث كان أربعة سجناء احتجزوا شرطيا بالسجن في الرابع والعشرين من ديسمبر 2014 (ليلة عيد الميلاد) في محاولة للهروب غير أن المحاولة فشلت وصدر قبل عامين حكمًا بالسجن لعدة أعوام على الرجال الأربعة.