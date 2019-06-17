المؤتمر اليهودي العالمي يرحب باستقالة مدير متحف برلين

أعرب المؤتمر اليهودي العالمي اليوم الاثنين، عن ترحيبه باستقالة مدير المتحف اليهودي في برلين، الذي تنحى عن منصبه إثر الجدل حول ما يعتقد عن تحيزه للفلسطينيين خلال أحد المعارض، وتغريدة حول حركة المقاطعة وسحب الاستثمار وفرض العقوبات .

كان بيتر شيفر، الذي شغل المنصب منذ سبتمبر 2014 ، قدم استقالته إلى وزيرة الثقافة الألمانية مونيكا جروتيرز يوم الجمعة الماضي قائلًا إنه يرغب في أن "يمنع إلحاق المزيد من الضرر" للمؤسسة.

وقال رونالد لاودر رئيس المؤتمر اليهودي العالمي في بيان اليوم الاثنين، إن ترك شيفر لمنصبه كان "واجبًا منذ زمن طويل".

وأضاف لاودر في البيان "لا يوجد مطلقًا أي مكان لهذه الأمور السياسية في المتاحف، وخاصة تلك التي تأخذ على عاتقها أن تكون منصة للتاريخ اليهودي والوحدة إزاء البلاء الذي واجهه المجتمع (اليهودي) على مر زمن طويل".

يذكر أن المتحف واجه انتقادًا بسبب معرض كبير له تحت شعار "مرحبا بكم في القدس" ركز على الحياة اليومية والدين والمعترك السياسي في المدينة.

وتدعو حركة المقاطعة وسحب الاستثمار وفرض العقوبات إلى إنهاء إسرائيل لاحتلالها للضفة الغربية ومرتفعات الجولان والقدس الشرقية، والحث على الضغط الاقتصادي على إسرائيل بسبب معاملتها للفلسطينيين.