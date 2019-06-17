حازم إمام يختار تشكيلة المنتخب لأمم إفريقيا

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أختار حازم إمام عضو مجلس ادارة اتحاد الكرة تشكيلة المنتخب الوطني لخوض بطولة أمم إفريقيا والتي تستضيفها مصر خلال الفترة من 21 يونيو حتى 19 يوليو المقبل.

وضمت التشكيلة : جنش في حراسة المرمي .

وفي الدفاع أحمد المحمدي وأحمد حجازي ومحمود حمدي الونش وأيمن أشرف .

بينما في وسط الملعب : طارق حامد ونبيل عماد دونجا وامامهم عبدالله السعيد .

وفي الهجوم: محمد صلاح وتريزيجيه ومروان محسن

واضاف نجم الزمالك والفراعنة الأسبق إن خافير أجيري المدير الفني للمنتخب سيشرك محمد الشناوي في حراسة المرمي بدلا من جنش ومحمد النني بدلا من ونبيل عماد دونجا