الحوثيون: استهداف مطار أبها الدولي في السعودية بطائرة مسيرة

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أعلنت جماعة أنصار الله الحوثية في اليمن، مساء اليوم الاثنين، عن استهداف مطار أبها في المملكة العربية السعودية، بطائرة مسيرة (من دون طيار).

وقال العميد يحيى سريع، المتحدث العسكري باسم جماعة الحوثي في حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، إن الطيران المسير نفذ عمليات واسعة باتجاه مطار أبها الدولي.

وأضاف المتحدث العسكري أن العملية قد "أصابت أهدافها بدقة عالية وعطلت الملاحة الجوية في المطار"، مشيراً إلى أنه سيتم الإعلان عن تفاصيل العمليات خلال الساعات القادمة.

ولم تصدر قوات التحالف الذي تقوده السعودية أي تعليق بشأن هذه العملية حتى الآن.

وفي وقت سابق اليوم، هدد الحوثيون بأن ثلاث مطارات سعودية وهى أبها وجيزان ونجران ستتعرض للاستهداف الدائم بأسلحة الجماعة المسيطرة على العاصمة اليمنية صنعاء وعدد من المحافظات الشمالية والغربية.

وتعد هذه العملية الثالثة التي يستهدف بها الحوثيون مطار أبها الدولي خلال أقل من أسبوع.