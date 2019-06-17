وكالة الطاقة الإيرانية: زيادة تخصيب اليورانيوم لـ20% لاستخدامه في مفاعلات محلية

•تجاوز الحد المسموح به من مخزون اليورانيوم المخصب بدءا من 27 يونيو الجاري

• حان وقت مساعدة الدول الأوروبية في حماية إيران من العقوبات الأميركية



ذكرت فضائية «سكاي نيوز»، في خبر عاجل، صباح اليوم الاثنين، أن وكالة الطاقة الذرية الإيرانية قالت إن إيران قد تبدأ تصدير المياه الثقيلة وإن ذلك ليس انتهاكا للاتفاق النووي، كما أنها ستزيد من كميات اليورانيوم المخفّض التخصيب خلال الشهر الجاري.

وأضافت أن إيران ستزيد من كميات اليورانيوم المخفّض التخصيب، وستتجاوز الحد المسموح به من مخزون اليورانيوم المخصب بدءا من 27 يونيو الجاري، موضحة أن إيران قد تزيد تخصيب اليورانيوم إلى 20% لاستخدامه في مفاعلات محلية.

وتابعت وكالة الطاقة الذرية الإيرانية: «حان الوقت لأن تساعد الدول الأوروبية في حماية إيران من العقوبات الأميركية، وأن تتصرف لا أن تصدر التصريحات فقط».

وكانت إيران، قد أعلنت مطلع مايو الماضي، تعليق بعض تعهداتها في الاتفاق النووي التاريخي المبرم عام 2015 مع الدول الكبرى، بعد عام على القرار الأميركي الانسحاب من هذا الاتفاق مهددة بإجراءات إضافية خلال 60 يومًا حال لم تطبق الدول الموقعة على الاتفاق بعض التزاماتها.

وفرض الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، عقوبات اقتصادية جديدة على إيران تطال قطاع التعدين، متوعدًا إياها بمزيد من الإجراءات إذا لم تغير سلوكها بشكل جذري.

كما وجه ترامب رسالة تحذير لباقي الدول من مغبة السماح بوصول صادرات المعادن الإيرانية إلى موانئها.