تانيا قسيس تدمج أغنيتين للعندليب وداليدا في حفلها بلبنان

قدمت السوبرانو تانيا قسيس، حفلًا على مسرح كازينو لبنان، بمشاركة أوركسترا بقيادة مارك أبو نعوم، وشهد الحفل العديد من البلاتوهات الغنائية التي أبهرت الحضور.

وكان لـ"تانيا" في الحفل، لافتة خاصة ومميزة إلى مصر التي لها مكانة خاصة لديها ، وذلك عندما قدّمت أغنية "أهواك" للعندليب الأسمر عبد الحليم حافظ، بدمج لافت مع أغنية النجمة العالمية داليدا "Histoire d'un Amour" وأداء مميز لأغنية "حلوة يا بلدي" بمشاركة مغني الراب عمار باشا، مشيرة إلى أنها تحمل كل الاحترام لمصر وفنّ أم الدنيا العريق.

وتتواجد "تانيا" على الساحة المصرية، لاسيما بعد تقديم ترنيمة افتتاح مسجد الفتاح العليم وكاتدرائية ميلاد المسيح، بالعاصمة الإدارية الجديدة في مصر، في شهر يناير الماضي أمام الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.

وكان الحفل البيروتي مليء بالمفاجآت حيث قدمت تانيا قسيس، مجموعة من أغنياتها الجميلة من جديد وقديم، بلوحات غنائية راقصة مميّزة من توقيع هادي عواضة، أبرزها أغنية "حب الحياة" من كلمات والحان مروان خوري، "كم مرة" من كلمات والحان مايك ماسي، و"شو القصة" من كلمات وألحان جوني فنيانوس.

وأطلّت تانيا قسيس، بفستان أسود من تصميم اللبناني العالمي إيلي صعب، وافتتحت الحفلة بلوحة فنية رائعة جمعت أطفال معهد تانيا قسيس للموسيقى غناءً ورقصًا على وقع أغنيتها الجديدة LAND FOR ALL التي كانت قد أطلقتها سابقًا بالتعاون مع الأمم المتحدة وهي من كلماتها وألحان ميشال فاضل.