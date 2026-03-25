نعيم قاسم: حزب الله يرفض التفاوض مع إسرائيل تحت النار

قال الأمين العام لحزب الله اللبناني، الشيخ نعيم قاسم، اليوم الأربعاء، إن الحزب سيواصل حربه ضد إسرائيل بلا حدود، رافضا أي تفاوض في ظل الهجوم.

وأعلن قاسم في بيان صحفي أن "المقاومة أعدت العدة المناسبة، وأثبتت فعاليتها وجدارتها، وقدم الشباب المجاهد المضحي أروع ملاحم البطولة والشرف والوطنية والكرامة، وهم مصممون على الاستمرار بلا سقف، ومستعدون للتضحية بلا حدود، وهم الآن رمز الوطنية الساطع ونور التحرير القادم".

وقال قاسم: "عندما يُطرح التفاوض مع العدو الإسرائيلي تحت النار فهو فرض للاستسلام وسلب لكل قدرات لبنان".

وأضاف قاسم أن التفاوض بالأصل مرفوض مع "عدو يحتل الأرض ويعتدي يوميا"، داعيا إلى "الوحدة الوطنية ضد العدو الإسرائيلي الأمريكي، تحت عنوان واحد في هذه المرحلة: إيقاف العدوان لتحرير الأرض والإنسان، وكل العناوين الأخرى قابلة للنقاش بعدها".

واعتبر قاسم أن "الوحدة الوطنية تقضي أن تعود الحكومة عن قرارها بتجريم العمل المقاوم".

وقال قاسم: "لا توجد حرب للآخرين على أرض لبنان، بل حرب إسرائيل وأمريكا على لبنان، في مقابل دفاع المقاومة والشعب والجيش والشرفاء والوطنيين والقوى المؤمنة باستقلال لبنان وتحريره، ونحن في معركة دفاعية عن لبنان ومواطنيه، ومن يستشهد هم من خيار رجال وشباب ونساء وأطفال وطننا، وما نحرره هو أرض وطننا لبنان".

وأضاف أن "الوحدة الوطنية تُيئس عدونا من احتلال بلدنا، وتمكننا من أن نقطع هذه المرحلة الأليمة بالتضامن والتكافل، ما يساعد على أن نبني بلدنا معا".

وقال: "أنظروا إلى العدوان الإسرائيلي الأمريكي على لبنان، فهو يقتل المدنيين ويدمر المباني، ويهجر القرى والبلدات، ويعمل على إبادة الحرث والنسل، وهو جبان في مواجهة المقاومين البواسل".

ولفت إلى أن "لم يعُد خافيا على أحد وجود مشروع أمريكي-إسرائيلي خطير هو إسرائيل الكبرى، التي تقوم على الاحتلال والتوسع من الفرات إلى النيل بما فيها لبنان، وأن العدوان الإسرائيلي الأمريكي على لبنان لم يتوقف منذ 27 نوفمبر 2024، ولم يلتزم العدو الإسرائيلي بالاتفاق، بل استمر بعدوانه بشكل متواصل على مدى خمسة عشر شهرا".

وأضاف: "اتضح أننا أمام خيارين: إما الاستسلام والتنازل عن الأرض والكرامة والسيادة ومستقبل أجيالنا، وإما المواجهة الحتمية ومقاومة الاحتلال لمنعه من تحقيق أهدافه".

وأشار قاسم إلى أن "التوقيت اختارته المقاومة للرد على العدوان والدفاع عن لبنان فوَت على العدو الإسرائيلي فرصة مفاجأتنا، ومنعته من أن يستفرد بلبنان، وأسقطت كل ادعاءات الذرائع، لأن الصلية الصاروخية لا تستدعي حربا، بل لا معنى للذرائع مع استمرار العدوان 15 شهرا".

وقال: "هذه المقاومة لا تُهزم، ومعها شعبها والمواطنون والشرفاء في بلدنا.. نحن مطمئنون وواثقون بأننا لن نُهزم مهما بلغت التضحيات".

وأضاف قاسم: "أمام ما يجري في مواجهة الجمهورية الإسلامية الإيرانية للعدوان الأمريكي الإسرائيلي العالمي، فهو درس للاعتبار.. إيران صمدت في مواجهة عتاة الأرض ومجرميه ومتوحشيه، وستنتصر إن شاء الله، واعلموا أن كل نصر في مواجهة أمريكا وإسرائيل له خير يعم الجميع".