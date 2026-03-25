بعد يومين من التراجع، ارتفعت أسعار الذهب في تعاملات اليوم الأربعاء؛ في ظل تقارير عن إرسال الولايات المتحدة مقترح سلام من 15 نقطة إلى إيران لإنهاء حرب الخليج، حتى في الوقت الذي واصلت فيه إسرائيل هجماتها على إيران.

وارتفع السعر في بورصة "كومكس"، تسليم أبريل، بمقدار 144,10 دولارا (أو 3.27%) ليصل إلى 4546,10 دولارا للأوقية، كما ارتفع سعر الفضة تسليم أبريل، بمقدار 3,406 دولار (أو 4.91%) ليصل إلى 72,725 دولارا للأوقية.

ودخلت الهجمات بين القوات الأمريكية والإسرائيلية من جهة، وإيران من جهة أخرى، يومها السادس والعشرين اليوم.

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الاثنين الماضي إن إيران تتفاوض مع الولايات المتحدة، مضيفا أنه أمر القوات الأمريكية بوقف أي ضربة جوية على البنية التحتية للطاقة في إيران لمدة خمسة أيام، إلا أن إيران لم تؤكد مزاعمه.

وأمس، أعلن ترامب من المكتب البيضاوي أن إيران وافقت على تنازلات تتعلق بالغاز والنفط، بقيمة "مبالغ طائلة"، وأضاف أن إيران ترغب بشدة في التوصل إلى اتفاق.

ونفت وسائل الإعلام الإيرانية، بالإضافة إلى قيادات برلمانية إيرانية، مزاعم ترامب بشأن أي مفاوضات سرية بين البلدين، ومع ذلك، أكد ترامب أن الولايات المتحدة تتحدث مع الأطراف المعنية.

وبما أن ترامب لم يكشف عن أي تفاصيل إضافية، فقد ربط المتعاملون في السوق هذا الأمر بفتح مضيق هرمز، الممر المائي الضيق الحيوي الذي كانت تغلقه إيران منذ بداية الهجمات.

مخاوف من موجة تضخم عالمية

ومع تقطع السُبل بناقلات النفط في عرض البحر بالخليج العربي، ارتفعت أسعار النفط يوما بعد يوم، ما أثار مخاوف من موجة تضخم عالمية.

وقد أجبر هذا البنوك المركزية العالمية الكبرى، بما فيها مجلس الاحتياط الفيدرالي الأمريكي، على الإبقاء على أسعار الفائدة عند مستواها الحالي.

وظهرت تقارير أمس تشير إلى أن المحادثات ستُعقد على الأرجح في إسلام آباد، باكستان، بقيادة نائب الرئيس الأمريكي جيه دي فانس.

وذكرت وكالة أسوشيتد برس اليوم أن الولايات المتحدة عرضت على إيران خطة سلام من 15 بندا، تتضمن تفكيك إيران لمنشآتها النووية مقابل رفع الولايات المتحدة العقوبات المفروضة على صادراتها النفطية.

وفي غضون ذلك، أعلن الجيش الإسرائيلي شن موجة جديدة من الضربات على إيران اليوم.

واعترضت السعودية والبحرين صواريخ وطائرات مسيرة أطلقتها إيران، كما أكدت الكويت تعرضها لهجوم على خزان وقود في مطارها الرئيسي، ما أدى إلى اندلاع حريق.

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية استعدادها لإرسال آلاف الجنود من الفرقة 82 المحمولة جويا التابعة للجيش الأمريكي إلى الخليج.

من ناحيته، انتقد رئيس البرلمان الإيراني، محمد باقر قاليباف، بشدة خطة نشر القوات الأمريكية في الشرق الأوسط، كما هددت إيران بإغلاق مضيق باب المندب، وبالتالي عرقلة حركة الملاحة في البحر الأحمر، في حال وقوع هجوم بري عليها.

وبعد موافقة إيران على السماح لسفن الدول "غير المعادية" لها بالمرور عبر مضيق هرمز اليوم، انخفضت أسعار النفط بشكل أكبر.

انخفاض سعر النفط وارتفاع الذهب

وبلغ آخر سعر لخام غرب تكساس الوسيط، القياسي للنفط الأمريكي، تسليم مايو المقبل، 90,05 دولارا للبرميل، بانخفاض قدره 2,30 دولار (أو 2.49%).

ومع انخفاض أسعار النفط، تراجعت المخاوف من التضخم على المدى الطويل، ونتيجة لذلك، ارتفعت أسعار الذهب اليوم.

ومع ذلك، لا يزال سعر الذهب أقل بنسبة 17% من أعلى مستوياته التي سجلها في أواخر يناير، ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى توقعات رفع أسعار الفائدة في المدى القريب.