«التفاصيل أرهقته» الأهلي يبرر تنحي الخطيب عن رئاسة ملف كرة القدم

برر شريف فؤاد، المتحدث الرسمي لمجلس إدارة نادي الأهلي، قرار محمود الخطيب رئيس النادي بالتنحي عن الإشراف العام على ملف كرة القدم بالقلعة الحمراء.

قال فؤاد في مداخلة هاتفية عبر قناة أون سبورت 1 "منهجية الأهلي الإدارية تقوم على لجنة الكرة تضم رئيس النادي وبعض أعضاء المجلس مع الاستعانة بخبرات نجوم كرة القدم السابقين في النادي".

وأشار "قبل أشهر، طلب كابتن الخطيب الابتعاد عن الضغوط لأسباب صحية، فهو شخص مخلص وخلوق ومحترم ويهتم بالتفاصيل، وتسيطر عليه فكرة تحقيق الإنجازات الكبيرة".

وأضاف "ولكن التفاصيل أرهقته، فالخطيب يهتم بها في كافة الملفات مثل الاستثمار والعضوية والمنشآت وكرة القدم وخلافه".

وأوضح شريف فؤاد "القرار من أجل التصويب الكامل، ويعد بمثابة إلغاء تفويض مجلس الإدارة للخطيب بكونه المفوض الوحيد لإدارة شؤون كرة القدم، وأصبح ياسين منصور مع سيد عبد الحفيظ".

وشدد "بالتأكيد الخطيب سيبقى موجودا كمظلة ورئيسا ورمزا وأعظم من لمس كرة القدم في مصر، وسيكون متاحا أيضا للاستشارة بعد منح الصلاحيات الكاملة لياسين منصور وسيد عبد الحفيظ".

وختم المتحدث الرسمي لمجلس إدارة الأهلي "التفويض جاء بإجماع المجلس، وهناك دعم كامل لإسعاد الجماهير بعد خسارة عدد من الألقاب، ولكن إذا فزنا بست مباريات سنفوز بالدوري لا محالة".