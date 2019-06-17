أمين عام الفتوى: وردت إلينا أسئلة كثيرة حول مشاكل الحياة الزوجية والطلاق

قال خالد عمران أمين عام الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن العلماء والباحثين في دار الإفتاء يحرصوا على تحليل الأسئلة الواردة لإرشاد وتوجيه المواطنين، لافتًا إلى ورود أسئلة كثيرة حول الزواج والطلاق والعلاقات الأسرية مؤخرًا.



وأضاف في مداخلة هاتفية ببرنامج «مساء دي إم سي»، المذاع عبر فضائية «دي إم سي»، مساء الأحد، «يرد إلينا أسئلة كثيرة متعلقة بمشاكل الحياة الزوجية وخاصة عن الطلاق والحدود بين الرجل والمرأة، وهل ينفق عليها أثناء مرضها أم لا، وهل تشارك معه أم لا، ما يجعلنا نجد ضرورة النظر للحياة الزوجية بشكل متجدد».



وأوضح أن العلاقات الزوجية يجب أن تتسم بالتسامح والأخلاق مثلما كانت في الماضي، وكما وجهنا ديننا الحنيف، متابعًا: «ماحدث في الأونة الأخيرة نتيجة لأشياء كثيؤة منها السوشيال ميديا، وعلينا أن نتعلم كيف نعود لهذه الحياة، ومازلنا نراها في الكثير من العلاقات، ولكن لابد أن نرصد لماذا تتغير هذه الأخلاق من حين لحين ومن حالة لحالة».