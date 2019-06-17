بسيوني يظهر لأول مرة في تدريبات الزمالك

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شهد مران الزمالك والذي أقيم اليوم الأثنين الظهور الأول لعبد الحميد بسيوني الذي تولى منصب المدرب العام ضمن الجهاز الفني الحالي بقيادة خالد جلال .

ولقي بسيوني، ترحاب كبير من اللاعبين والجهاز الفني بعد انضمامه للجهاز الفني .

كما حرص خالد جلال المدير الفني للفريق على عقد جلسة خاصة مع عبد الحميد بسيوني، حيث ناقش معه، خطة واستراتيجية العمل الخاصة بالجهاز الفني للفترة المقبلة.

وعاد الفريق للتدريبات بعد فترة التوقف والراحة التي حصل عليها اللاعبين في الفترة الماضية من أجل خوض التدريبات للحفاظ على لياقة الاعبين الفنية والبدنية خلال فترة التوقف المحلي