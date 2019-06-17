قافلة جامعة جنوب الوادي الطبية تعالج 321 مواطنا بمرسى علم

ينظم قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة جنوب الوادي قافلة طبية إلى مدينة مرسى علم في الفترة من 17-18 يونيو الجاري تحت رعاية الدكتور عباس منصور رئيس الجامعة وإشراف الدكتور يوسف غرباوي نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

وصرح الدكتور يوسف غرباوي نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بأن اليوم الأول للقافلة شهد فحص وتقديم العلاج المجاني لعدد 321 مواطنا من أهالي المنطقة بواقع 60 حالة باطنة وتحويل حالتين للمستشفيات الجامعية وكذلك عدد 35 حالة انف وأذن وحنجرة وعدد 90 حالة عظام وعدد 50 حالة رمد وعدد 21 حالة مخ وأعصاب وتحويل حالتين للمستشفيات الجامعية و65 حالة أطفال هذا وسوف يستمر عمل القافلة في منطقة مرسى علم حتى يوم الغد.