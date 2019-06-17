مقتل 24 شخصا في حادث سير بجنوب أفريقيا

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أعلنت الشرطة في جنوب أفريقيا، اليوم الاثنين، مقتل 24 شخصا إثر اصطدام حافلة ركاب بمركبة نقل أصغر حجما في شمال شرق جنوب أفريقيا.

وقال مواتشي نوجبي المتحدث باسم الشرطة بإقليم ليمبوبو، إن أربعة أشخاص آخرين أصيبوا بإصابات خطيرة جراء الحادث الذي وقع في بلدة مودجادجيسكلوف بالإقليم في وقت متأخر من أمس الأحد.

وتحقق الشرطة في سبب الحادث، وقد وجهت تهمة القتل العمد ضد سائقي المركبتين.

وجاء في بيان الشرطة أن السلطات مازالت تقوم بعملية تحديد هوية ضحايا الحادث.

ويشار إلى أن حوادث السير شائعة الحدوث في جنوب أفريقيا وعدة دول أفريقية أخرى بسبب القيادة المتهورة وسوء حالة سيارات النقل العام والطرق.