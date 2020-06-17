 كازاخستان تسجل 350 إصابة جديدة بكورونا خلال الـ24 ساعة الماضية - بوابة الشروق
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كازاخستان تسجل 350 إصابة جديدة بكورونا خلال الـ24 ساعة الماضية

نورسلطان - أ ش أ:
نشر في: الأربعاء 17 يونيو 2020 - 9:22 ص | آخر تحديث: الأربعاء 17 يونيو 2020 - 9:22 ص

أعلنت السلطات الصحية في جمهورية كازاخستان، اليوم الأربعاء، تسجيل 350 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في البلاد خلال الـ24 ساعة الماضية، بزيادة 2.3% مقارنة بيوم أمس الثلاثاء.

وذكرت وزارة الصحة فى كازاخستان -في بيان (نقلته وكالة أنباء "كازين فورم" الكازاخية)- أن من بين إجمالي المصابين توجد 87 حالة جديدة في العاصمة نورسلطان، و35 حالة في مدينة ألماتي، و21 حالة أخرى في منطقة غرب البلاد.

وأشارت الوزارة إلى أنه منذ ظهور الوباء في كازاخستان، بلغ إجمالي عدد الحالات 15.542 حالة في جميع أنحاء البلاد، خرج منهم 9647 شخصًا من الحجر الصحي بعد التأكد من شفائهم التام، بينما أودى الفيروس بحياة 88 شخصا في كازاخستان.

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