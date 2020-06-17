رئيس هندوراس يعلن إصابته بفيروس كورونا

أعلن رئيس هندوراس، خوان أورلاندو هيرنانديز، إصابته بفيروس كورونا المستجد، مؤكدا أنه يتلقى العلاج وسيعمل عن بعد ومن خلال مساعديه.

وقال خوان أورلاندو هيرنانديز -في كلمة بثها التلفزيون، وفقا لقناة "سكاي نيوز" الإخبارية، اليوم الأربعاء، إن الفحوصات أكدت إصابته بفيروس كورونا، المسبب لمرض (كوفيد-19).

وأضاف رئيس هندوراس: "باعتباري رئيسا للبلاد ومواطنا مسؤولا، أود أن أقول إنه خلال عطلة نهاية الأسبوع بدأت أشعر بحالة من عدم الارتياح وجرى تشخيصي اليوم بأنني مصاب بمرض كوفيد-19".

وتابع: "لقد أوصوا بالراحة لكني سأواصل العمل عن بعد ومن خلال مساعدي"، لكنه أكد أنه يعاني من أعراض خفيفة وبدأ تلقي العلاج ويشعر بتحسن.

غير أن رئيس هندوراس لم يذكر المزيد من التفاصيل، كما لم يشر إلى كيفية إصابته بالفيروس، وكانت زوجته واثنان من مساعديه كذلك تم تشخيصهم بفيروس كورونا، ويخضعون جميعا للعلاج.

يشار إلى أن هندوراس أعلنت عن تسجيل 9656 حالة إصابة بفيروس كورونا، و330 حالة وفاة.