 الدفاع التركية تعلن انطلاق عملية «المخلب-النمر» شمالي العراق - بوابة الشروق
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الدفاع التركية تعلن انطلاق عملية «المخلب-النمر» شمالي العراق


نشر في: الأربعاء 17 يونيو 2020 - 3:09 ص | آخر تحديث: الأربعاء 17 يونيو 2020 - 3:09 ص

أعلنت وزارة الدفاع التركية فجر اليوم الأربعاء، انطلاق عملية "المخلب-النمر" في منطقة "هفتانين"، شمالي العراق، مشيرة إلى أنها تستهدف عناصر حزب العمال الكردستاني.

جاء ذلك في تغريدة نشرتها الوزارة التركية، على حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، ونقلتها وكالة الأناضول الرسمية للأنباء.

وقالت الوزارة في تغريدتها: "لقد بدأت عملية (المخلب-النمر)، فعناصر وحدات الكوماندوز الأبطال موجودون حاليًا في منطقة هفتانين".

وفي وقت متأخر من ليل الأحد/الاثنين، كانت القوات المسلحة التركية، قد أطلقت عملية "المخلب - النسر" ضد حزب العمال شمالي العراق.

يذكر أن حزب العمال الكردستاني، الذي تصنفه أنقرة جماعة إرهابية، يتخذ من جبال قنديل شمالي العراق، معقلا له، وينشط في العديد من المدن والبلدات في المنطقة.

وتقول أنقرة إن عناصر الحزب يشنون هجمات على الداخل التركي انطلاقا من الأراضي العراقية.

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